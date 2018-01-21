رئيس المحكمة الدستورية يستقبل نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المنامة في 21 يناير/ بنا / استقبل رئيس المحكمة الدستورية معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة بمكتبه صباح اليوم المستشار الدكتور محمد أحمد مجبل نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، والذي أهدى إليه نسخة من رسالة الدكتوراه التي حصل عليها من كلية الحقوق – جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية بعنوان "طعون انتخابات المجالس التشريعية في النظام الدستوري البحريني والمصري - دراسة مقارنة".



وقدر رئيس المحكمة الجهود المبذولة في الرسالة والنتائج المتحصلة منها والتي ستسهم بالارتقاء بالعمل الدستوري والقانوني بالمملكة، متمنيًا للدكتور محمد مجبل دوام التوفيق والنجاح في حياته العلمية والعملية.





ل.ب/و.ش



بنا 0751 جمت 21/01/2018





عدد القراءات : 102 اخر تحديث : 2018/01/21 - 57 : 10 AM