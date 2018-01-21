Sunday   21 Jan 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
رئيس المحكمة الدستورية يستقبل نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني
2018/01/21 - 57 : 10 AM
المنامة في 21 يناير/ بنا / استقبل رئيس المحكمة الدستورية معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة بمكتبه صباح اليوم المستشار الدكتور محمد أحمد مجبل نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، والذي أهدى إليه نسخة من رسالة الدكتوراه التي حصل عليها من كلية الحقوق – جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية بعنوان "طعون انتخابات المجالس التشريعية في النظام الدستوري البحريني والمصري - دراسة مقارنة".

وقدر رئيس المحكمة الجهود المبذولة في الرسالة والنتائج المتحصلة منها والتي ستسهم بالارتقاء بالعمل الدستوري والقانوني بالمملكة، متمنيًا للدكتور محمد مجبل دوام التوفيق والنجاح في حياته العلمية والعملية.


ل.ب/و.ش

بنا 0751 جمت 21/01/2018


عدد القراءات : 102         اخر تحديث : 2018/01/21 - 57 : 10 AM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English