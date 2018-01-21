الجيش اليمني يفكك صواريخ والغاما مضادة للدروع وعشرات الالغام في محور البقع صعدة في 21 يناير /بنا/ تمكن الجيش اليمني من تفكيك صواريخ تحكم عن بعد وعشرات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في محور البقع.



وقال مصدر ميداني لـ" سبتمبر نت" نقلا عن وكالة الانباء اليمينة، إن وحدة نزع الألغام والمتفجرات التابعة للجيش في اللواء84مشاة في البقع، تمكنت خلال اليومين الماضيين من نزع وتفكيك أكثر من70 لغما أرضيا وعبوة ناسفة من التباب والمواقع والمرتفعات الجبلية في جبال أم العضب، وعليب، وعمود السعراء، وسوق البقع، والخط الدولي.



وأوضح المصدر أن الألغام والمتفجرات تنوعت بين صواريخ تحكم عن بعد والغام مضادة للأفراد والغام مضادة للدروع وعربات وعبوات الناسفة محليه الصنع وبأحجام مختلفة.

مشيرا أن وحدة نزع الألغام بمساندة كاسحات الألغام التابعة للتحالف العربي تواصل مهامها في تأمين المناطق المحررة.





خ.س



بنا 0652 جمت 21/01/2018





عدد القراءات : 163 اخر تحديث : 2018/01/21 - 56 : 09 AM