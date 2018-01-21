الداخلية التونسية: تبادل إطلاق نار بين الحرس الوطني ومسلحين في القصرين تونس في 21 يناير/ بنا / قال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية ان مواجهات اندلعت بين وحدات من الحرس الوطني وعناصر إرهابية مسلحة بولاية القصرين.

وبين المتحدث باسم الوزارة خليفة الشيباني لوسائل الإعلام الليلة الماضية ان تبادلا لإطلاق نار بين وحدة مختصة للحرس الوطني ومجموعة إرهابية بالقرب "منجبل سمامة" من ولاية القصرين.



وبين ان العملية الأمنية أسفرت عن القضاء على عنصر إرهابي خطير وتحقيق إصابات مباشرة في صفوف بقية عناصر المجموعة.

كما أفاد الشيباني بأن هذه العملية تأتي بعد نصب كمين للمجموعة الإرهابية، فيما لم تتوفر معلومات بعد حول سقوط قتلى أو جرحى في المواجهات.



وقد نفذت وحدات من الجيش التونسي عملية عسكرية في جبال القصرين أسفرت عن إصابة قيادي في كتيبة جند الخلافة الموالية لتنظيم داعش المتطرف واعتقاله.

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت الجمعة الماضي عن إيقاف 14 عنصرا متواطئاً مع المسلحين في الجبال بعد التحقيق مع العنصر القيادي في جند الخلافة.





و.ش



بنا 0527 جمت 21/01/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/01/21 - 30 : 08 AM