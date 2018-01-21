مطالعات صحف مملكة البحرين اليوم الأحد المنامة في 21 يناير / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الأحد بأهم وأبرز لموضوعات والاحداث المستجدة على مختلف الاصعدة الدولية والمحلية، كما تابعت الصحف آخر التطورات خلال الساعات القليلة الماضية، وافردت في عناوينها للموضوعات حديث الساعة.

وفيما يلي أبرز العناوين:



مسؤول إماراتي: حكومة البحرين برئاسة خليفة بن سلمان تنتهج نموذجا للممارسات العالمية المتطورة.



العريض: اجتماعان تنسيقيان للتحضير لورشة عمل (المحور التشريعي) و (الأداء الحكومي) الاثنين المقبل.



تحت رعاية السيد نبيل الحمر..الملتقى الخليجي الثالث للنخب يناقش (بناء الشخصية الإلكترونية المؤثرة).



الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة يستعرض مع رئيس مجلس إدارة المبرة التطوعية وفريق الغوص الكويتي أهم المواضيع البيئية الخليجية المشتركة.



وكيل وزارة شؤون الإعلام يحضر ورشة عمل (التعامل مع مهام وتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية).



وزير النفط: بأكثر من 350 مشاركا عالميا.. انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الثاني لتكنولوجيا التكرير الثلاثاء.



رئيس مجلس النواب المصري: أمن البحرين هو أمن مصر وجزء من الأمن الاستراتيجي المصري.



مزاد بالتعاون مع العربية للمزادات تطرح مجموعة جديدة من أرقام لوحات السيارات الخاصة للبيع بأسعار ثابتة.

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في برنامج (الأمن) الإذاعي ..رئيس شعبة المركبات بالإدارة العامة للمرور يدعو السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر داخل الأحياء السكنية.



تقرير حكومي حول الموارد البشرية يؤكد: 157 ألفا قوة العمل الوطنية.. 65% منها تعمل في القطاع الخاص.



(الأشغال) تنظم ورشة عمل توعوية حول المزايا والحقوق التقاعدية وإصابات العمل.



بحضور أكثر من مائة أخصائي: (جمعية تدقيق وضبط المعلومات) تنظم ندوة الأمن المعلوماتي غدًا.



أطباء عرب وأجانب : استضافة البحرين لـمؤتمر (مايو كلينيك) العالمي للقلب خدمة عظيمة لأطباء المنطقة.



في تقرير رسمي حول التعليم بمملكة البحرين ازدهار القطاع التعليمي في البحرين.



اللجنة التنفيذية المشتركة بشأن تنفيذ نظام وطني موحد للامتحانات تبحث الخطة التشغيلية لتنفيذ الامتحانات الوطنية لعام 2018



خلال اجتماع بين (جمعية معاهد التدريب) و (تمكين) د. العبيدلي: رؤية البحرين الاقتصادية 2030 عززت من موقع البحرين على مؤشر التنمية البشرية.



طلبة برنامج (تحدي التداول الاستثماري) يقدمون أداءهم المالي في بورصة البحرين خلال فترة التداول الأولى.



المؤسسة الخيرية الملكية تشارك في مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس.



رئيس الجمارك يشيد بدور نقابة المخلصين الجمركيين.



القطاع السياحي يشكل 5.6% من الناتج المحلي البحريني.



26 مليار دولار الميزانية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية.



الخبير الاقتصادي عدنان يوسف: الاقتصاد البحريني سوف يشهد انتعاشا هذا العام والأعوام المقبلة.



محكمة بالولايات المتحدة الامريكية بمدينة مانهاتن: لا أدلة تدين السعودية في هجمات 11 سبتمبر.



(المقاومة الإيرانية) تدعو إلى تحرك دولي لوقف إعدام المتظاهرين.



ألمانيا تصادر 5 مليارات دولار من إيران لضحايا الإرهاب.



الملتقى النقابي الدولي للتضامن مع فلسطين يحذر من خطورة القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية الى القدس.



قوات الدفاع الجوي السعودي تتمكن من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشات الحوثية باتجاه الاراضي السعودية.



الخارجية الفلسطينية تقدم بلاغا للجنائية الدولية حول قضية عهد التميمي وأطفال فلسطين.



مصرع 17 شخصا جراء حريق في مخزن للبلاستيك بالهند.



ترامب يوقع مشروع قانون للتنصت على اتصالات الأجانب خارج الولايات المتحدة.





خ.أ



بنا 0212 جمت 21/01/2018





عدد القراءات : 149 اخر تحديث : 2018/01/21 - 05 : 06 AM