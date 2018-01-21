الطقس في البحرين اليوم بارد نسيبا وغائم جزئيا أحيانا لكنه مغبر في البداية المنامة في 21 يناير/بنا/ أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الأحد سيكون بمشيئة الله بارد نسيبا وغائم جزئيا أحيانا، لكنه مغبر في البداية.



الرياح: شمالية غربية من 13 إلى 18 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا خلال النهار.



الموج: من 1 إلى 3 أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 اقدام في عرض البحر.



درجات الحرارة: العظمى 21 درجة مئوية... والصغرى 11 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 75% والصغرى 25 %.



وحذرت إدارة الارصاد الجوية من رياح قوية السرعة خلال النهار، ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر.



شروق الشمس في البحرين 6:29 صباحا.. غروب الشمس 5:07 مساءا





خ.أ



بنا 0138 جمت 21/01/2018





عدد القراءات : 143 اخر تحديث : 2018/01/21 - 04 : 06 AM