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الطقس في البحرين اليوم بارد نسيبا وغائم جزئيا أحيانا لكنه مغبر في البداية
2018/01/21 - 04 : 06 AM
المنامة في 21 يناير/بنا/ أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الأحد سيكون بمشيئة الله بارد نسيبا وغائم جزئيا أحيانا، لكنه مغبر في البداية.

الرياح: شمالية غربية من 13 إلى 18 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا خلال النهار.

الموج: من 1 إلى 3 أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 اقدام في عرض البحر.

درجات الحرارة: العظمى 21 درجة مئوية... والصغرى 11 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 75% والصغرى 25 %.

وحذرت إدارة الارصاد الجوية من رياح قوية السرعة خلال النهار، ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر.

شروق الشمس في البحرين 6:29 صباحا.. غروب الشمس 5:07 مساءا


خ.أ

بنا 0138 جمت 21/01/2018


عدد القراءات : 143         اخر تحديث : 2018/01/21 - 04 : 06 AM
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