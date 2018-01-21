مسؤول روسي: مؤتمر سوتشي حول سوريا سيعقد في نهاية هذا الشهر موسكو في 21 يناير/بنا/ ذكر الممثل الخاص للرئيس الروسي في الأزمة السورية الكسندر لافرنتييف أن "مؤتمر سوتشي حول سوريا سيعقد في 30 من الشهر الجاري"، فيما ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن "رئيس الأركان الروسي ونظيره الأمريكي ناقشا الأوضاع الحالية في سوريا هاتفيا".





وتشير وسائل العلام روسية إلى أن مؤتمر الحوار الوطني السوري سيعقد في منطقة سوتشي جنوب غرب روسيا في 30 يناير الجاري، كما أعلن مساء أمس السبت الممثل الخاص للرئيس الروسي في الأزمة السورية، ويهدف المؤتمر الذي ترعاه روسيا وتركيا إلى جمع المعارضة والنظام السوري في هذا المنتجع الروسي على ضفاف البحر الأسود، وكان مقررا أصلا انعقاده مدة يومين 29 و30 من الجاري.



وفي هذه الاثناء نقلت وكالة أنباء (انترفاكس) عن لافرنتييف قوله في ختام لقاء تمهيدي في سوتشي بين مسؤولين روس وإيرانيين وأتراك "يصل المشاركون في المؤتمر في يوم 29 على أن تعقد الاجتماعات في الـ30" من الشهر الجاري، وخلال هذا اللقاء "نجحنا في الاتفاق على لائحة المشاركين"، موضحا أننا نحتاج إلى "يوم أو يومين" لتنسيق التفاصيل الأخيرة، وأضاف المسؤول الروسي "بعد ذلك سنرسل الدعوات إلى المشاركين في المؤتمر".



من جانب أخر، ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم السبت نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن رئيس الأركان الروسي فاليري جيراسيموف ونظيره الأمريكي جوزيف دانفورد ناقشا الأوضاع في سوريا عبر الهاتف، ولم يُكشف عن تفاصيل المكالمة.



يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس التركي طيب أردوغان أمس السبت أن عملية عسكرية بدأت في منطقة عفرين التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا بعد قصف عبر الحدود نفذه الجيش التركي.



خ.أ



بنا 2307 جمت 20/01/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/01/21 - 02 : 06 AM