الملتقى النقابي الدولي للتضامن مع فلسطين يحذر من خطورة القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية الى القدس تونس في 20 يناير/بنا/ حذر الملتقى النقابي الدولي للتضامن مع فلسطين من خطورة قرار الادارة الامريكية نقل سفارتها في فلسطين المحتلة إلى القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل.



وأوضح البيان الختامي للملتقى الذي بدأ أعماله اليوم بتونس أن القرار" مؤشر خطير على إطلاق العنان لإسرائيل للمضي قدمًا في مشروعها الرامي إلى تأسيس دولة يهودية بما يهدد بتحويل الصراع القائم في فلسطين من صراع سياسي قائم على قواعد الحوار والتفاوض والاحتكام للقانون الدولي، إلى صراع ديني يغذي التطرف والتعصب والعنف ويقوض الجهود التي تبذل لاستئناف عملية السلام ".



وأكد البيان تضامن المشاركين في الملتقى النقابي الدولي مع الشعب الفلسطيني في صموده ضد الاحتلال الإسرائيلي، وإدانتهم لسياسة ضم الأراضي الفلسطينية، داعين إلى إيقاف التمييز ضد العمال الفلسطينيين والاستغلال المتواصل للمقدرات الطبيعية للأراضي المحتلة.



وأهاب البيان بجميع الحكومات في العالم وبالهيئات الدولية ذات الصلة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه انتهاك حقوق الإنسان من قبل الكيان الإسرائيلي واتخاذ المواقف والإجراءات السياسية والاقتصادية المناسبة، لإجباره على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي في انهاء الاحتلال، والانصياع لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الداعي إلى عدم المساس بالوضع القانوني للقدس وتفعيل قواعد القانون الدولي بهذا الصدد.







خ.أ



بنا 2135 جمت 20/01/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/01/21 - 49 : 12 AM