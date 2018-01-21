وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الإيطالي يترأسان الحوار الاستراتيجي الثالث بين الإمارات وإيطاليا بوظبي في 20 يناير/ بنا / عقدت دولة الإمارات وإيطاليا اليوم الحوار الاستراتيجي الثالث بين البلدين.

وترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الجانب الإماراتي في الحوار الاستراتيجي فيما ترأس الجانب الإيطالي وزير الخارجية والتعاون الدولي أنجيلينو ألفانو.



وذكرت وكالة انباء الامارات ان الحوار الاستراتيجي الثالث بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين في المجال التجاري والاستثماري والاقتصادي والقنصلي والتعليمي والثقافي والطاقة إلى جانب عدد من المجالات الأخرى. كما تناول تطورات الأوضاع في المنطقة وخاصة ليبيا وسوريا واليمن إضافة إلى تأكيد أهمية مكافحة الإرهاب والتطرف بصوره وأشكاله كافة.



وأكد الشيخ عبدالله بن زايد أن دولة الإمارات تتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك مع إيطاليا في العديد من المجالات.



م خ



بنا 2046 جمت 20/01/2018





عدد القراءات : 139 اخر تحديث : 2018/01/20 - 53 : 11 PM