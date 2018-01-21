الرئيس المصري يلتقي نائب الرئيس الأمريكي ويؤكد موقف بلادة الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية القاهرة في 20 يناير/ بنا / استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هنا اليوم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الذي يزور القاهرة حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث مجمل العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية من مختلف جوانبها و القضايا المطروحة على المستوى الدولي.



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مشيرا الى ان تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لن تتحقق سوى من خلال المفاوضات القائمة على أساس حل الدولتين، مؤكداً أن مصر لن تدخر جهداً لدعم هذه التسوية، وأن على كافة الأطراف الدولية الراغبة في المساهمة في تحقيق هذا الهدف اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمساعدة الطرفين على التوصل لحل يضمن العيش في سلام وأمن لكافة شعوب المنطقة.



ومن جانبه، أكد نائب الرئيس الأمريكي حرص بلاده على تطوير التعاون مع مصر على كافة الأصعدة في ظل أهمية ومحورية دورها في منطقة الشرق الأوسط.





م خ



بنا 2019 جمت 20/01/2018





عدد القراءات : 80 اخر تحديث : 2018/01/20 - 23 : 11 PM