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الطقس المتوقع غداً في مملكة البحرين : بارد نسبياً وغائم جزئياً
2018/01/20 - 27 : 07 PM
المنامة في 20 يناير / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين ليوم غد الاحد سيكون بمشيئة الله بارد نسبياً ومغبر مع تصاعد التربة في بعض المناطق وغائم جزئياً احيانا.


الرياح : شمالية غربية من 13 إلى 18 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة احيانا.

وحذرت الأرصاد من رياح قوية السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.

ارتفاع الموج : من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة : العظمى 20 درجة مئوية .. والصغرى : 12 درجة مئوية.



م خ

بنا 1616 جمت 20/01/2018


عدد القراءات : 108         اخر تحديث : 2018/01/20 - 29 : 11 PM
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