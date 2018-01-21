الطقس المتوقع غداً في مملكة البحرين : بارد نسبياً وغائم جزئياً

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2018/01/20 - 27 : 07 PM
المنامة في 20 يناير / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين ليوم غد الاحد سيكون بمشيئة الله بارد نسبياً ومغبر مع تصاعد التربة في بعض المناطق وغائم جزئياً احيانا.
الرياح : شمالية غربية من 13 إلى 18 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة احيانا.
وحذرت الأرصاد من رياح قوية السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.
ارتفاع الموج : من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة : العظمى 20 درجة مئوية .. والصغرى : 12 درجة مئوية.
م خ
بنا 1616 جمت 20/01/2018
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اخر تحديث : 2018/01/20 - 29 : 11 PM