مسؤول اماراتي : حكومة البحرين تنتهج نموذجا للممارسات العالمية المتطورة لتحقيق التميز المنامة في 20 يناير /بنا/ اكد السيد داوود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة لمعرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية أن الممارسات الحكومية التي تنتهجها حكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر تشكل نموذجاً للممارسات العالمية المتطورة، التي يمكن الاستفادة منها وتعميمها خليجياً وعالمياً، من خلال إقامة شراكات للتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية في الدول الأخرى.







جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الشيزاوي الى البحرين للاطلاع على تجارب البحرين في مجال افضل الممارسات الحكومية، حيث شارك في ورشة العمل التي نظمها برنامج البحرين لأفضل الممارسات الحكومية تحت إشراف ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يوم الخميس الماضي.



واعرب السيد داوود الشيزاوي عن تطلعه إلى مشاركة مملكة البحرين في النسخة السادسة من معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية المزمع إقامته خلال الفترة 9-11 أبريل 2018 في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة جهات حكومية تمثل 20 دولة وحضور متوقع لأكثر من 20 ألف زائر من مختلف دول العالم، حيث ينظم المعرض في دورته السادسة تحت شعار " ممارسات حكومية ... إنجازات عالمية " برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.



واطلع رئيس اللجنة المنظمة لمعرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية، خلال الورشة على عروض مقدمة من عدد من الجهات الحكومية في مملكة البحرين لأفضل الممارسات الحكومية، والتي ضمت كلا من وزارة الخارجية (سرعة وتكامل وسرية الخدمات المقدمة للسفارات)، ووزارة المواصلات (خدمات تسجيل السفن)، والإدارة العامة للمرور (مبادرة تقليل الحوادث)، وهيئة الكهرباء والماء (تقليل الانقطاعات الكهربائية من خلال تحسين اعتمادية الشبكة)، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري (البحث عن الرمال).



وأشاد الشيزاوي بالممارسات والبرامج التي تعتمدها حكومة مملكة البحرين في إطار سعيها الدؤوب لتحقيق التميز والجودة في الأداء وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمتعاملين مع كافة الجهات الحكومية، لافتا إلى أن هناك فرصا واعدة يتيحها معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية أمام مملكة البحرين وغيرها من الدول لتعزيز التكامل وتبادل الخبرات للإرتقاء بالخدمات الحكومية.



وقال إن معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية منذ تدشينه للمرة الأولى في 2011 ، برز كمنصة للتميز في القطاع الحكومي حيث تشارك فيه الجهات الحكومية لعرض أحدث برامجها وحلولها المبتكرة.



وأشار إلى أن المعرض يوفر للجهات المشاركة الفرصة لعرض إنجازاتها والاستفادة من الملاحظات الواردة من العملاء مباشرة حول الخدمات المقدمة للمتعاملين وهو ما يوفر لها تقييماً فورياً على المشاريع قيد التنفيذ والمستقبلية، مضيفا أن المعرض يسلط الضوء كذلك على القيادات الحكومية والحوافز في سبيل تحقيق التميز في العمل الحكومي.



يذكر ان وفدا من الامارات العربية الشقيقة يمثل المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد زار مملكة البحرين العام الماضي واطلع على افضل الممارسات في حكومة البحرين و اختار اربعا منها للمشاركة في المعرض الدولي للإنجازات الدولي لسنة 2017 .



ومثلت الاختيارات كل من: وزارة الصحة ممارسة الكشف المبكر عن الامراض المزمنة ووزارة الاشغال مشروع تطوير البنية التحتية للصرف الصحي ووزارة الداخلية مشروع الانقاذ والابلاغ ومراقبة السفن، بالإضافة الى هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية عن مشروع مركز الاتصال الوطني بالشراكة مع شركة صلة الخليج.



ويعد معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية حدث عالمي يتميّز بتفرده في العالم كونه أول معرض عالمي لعرض الخدمات والإنجازات وأفضل الممارسات الحكومية، بالإضافة إلى استقطابه للشركات العالمية والمحلية التي تقدم خدمات مبتكرة وفريدة للقطاع الحكومي، مما يجعله منصة تفاعلية عالمية بين القطاعين الحكومي والخاص.











خ ب ف/س.ي



بنا 1555 جمت 20/01/2018





عدد القراءات : 122 اخر تحديث : 2018/01/20 - 08 : 07 PM