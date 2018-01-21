رئيس الجمارك يشيد بدور نقابة المخلصين الجمركيين المنامة في 20 يناير /بنا/ استقبل معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك مع عدد من أعضاء نقابة المخلصين الجمركيين.

وأكد رئيس الجمارك، خلال اللقاء، على أهمية دور نقابة المخلصين الجمركيين، وحرصهم على الاهتمام بالعاملين في قطاع التخليص الجمركي، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع الجهات ذات العلاقة ، بهدف تطوير أداء عمل المخلصين، منوها إلى أهمية مساندة ودعم قطاع التخليص باعتباره عنصرا أساسيا لتعزيز القطاع اللوجستي.

من جهتهم، تقدم أعضاء نقابة المخلصين الجمركيين بالشكر لشئون الجمارك على حرصها لتطوير التعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة لما له من دور في تطوير العمل الجمركي من خلال التواصل وتبادل وجهات النظر، مؤكدين على التزامهم نحو تعريف المخلصين الجمركيين بكافة حقوقهم وواجباتهم المهنية.

حضر الاجتماع عدد من المدراء العامين والمدراء بشئون الجمارك.



خ ب ف/م خ



بنا 1546 جمت 20/01/2018





عدد القراءات : 99 اخر تحديث : 2018/01/20 - 59 : 06 PM