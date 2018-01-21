مزاد بالتعاون مع العربية للمزادات تطرح مجموعة جديدة من أرقام لوحات السيارات الخاصة للبيع بأسعار ثابتة‎ المنامة في 20 يناير /بنا/ أعلنت شركة "مزاد" بالتعاون مع *شركة* "العربية للمزادات" عن طرح مجموعة من فئة الأرقام الجديدة للوحات السيارات الخاصة بأسعار ثابتة وإتاحتها للراغبين في اقتنائها عبر الموقع الإلكتروني للعربية للمزادات http://www.arabian.auction/



أو التطبيق الخاص عبر الهواتف النقالة: Arabian Auction وذلك يوم الاحد الموافق 21 يناير الجاري ابتداءً من الساعة السادسة مساء ويستمر العرض حتى نفاد الكمية المطروحة منها.



ويأتي هذا العرض مواصلة لنشاط الشركة في طرح الأرقام من الفئة الجديدة للوحات السيارات الخاصة واتاحة الفرصة امام الجميع لاقتنائها خاصة بعد نجاح الطرح الأول للأرقام بالأسعار الثابتة. كما إن اسعار هذه الارقام المصنفة كمميزة وشبه مميزة ستكون في متناول الجميع.



وعلى الراغبين في اقتناء الأرقام من الفئة الجديدة التسجيل على الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص على الهواتف النقالة وسيتم اصدار شهادة ملكية للمشتري بعد سداد المبلغ.



خ ب ف/م خ



بنا 1535 جمت 20/01/2018





عدد القراءات : 134 اخر تحديث : 2018/01/20 - 40 : 06 PM