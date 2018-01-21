في برنامج "الأمن " الإذاعي ..رئيس شعبة المركبات بالإدارة العامة للمرور يدعو السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر داخل الأحياء السكنية المنامة في 20 يناير/ بنا / دعا النقيب أحمد الأحمد رئيس شعبة المركبات بالإدارة العامة للمرور ، السائقين ، خصوصا مع بدء إجازة الطلبة ، إلى أخذ الحيطة والحذر داخل الأحياء السكنية ، منوها في الوقت ذاته إلى أنه في حال التخطيط للسفر برا ، يجب التأكد من جميع مستندات السيارة وأن تكون السيارة مستوفية شروط الأمن والسلامة ، مع الالتزام بالقواعد المرورية في الدول المراد السفر لها.





جاء ذلك في برنامج "الأمن " الإذاعي الذي تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بالتعاون مع إذاعة البحرين ، والذي استضاف كذلك الملازم مهندس صلاح عادل ضابط الحماية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني ، حيث شدد على ضرورة اتخاذ جميع إجراءات السلامة في المنزل حال السفر خلال العطلة والتأكد من فصل الغاز وجميع الأجهزة الكهربائية ومحابس المياه ، فيما أكد طارق الدوسري رئيس فرع القادمين بجوازات جسر الملك فهد ، على ضرورة التزام المسافر بالقوانين بالأنظمة المعمول بها في البلد المتوجه له، والمحافظة على الهوية وعدم تسليمها إلى أي جهة غير رسمية ، وفي حال فقدانها فيجب التوجه مباشرة إلى السفارة. كما أشار الملازم أول مصعب السعيدي ضابط مركز خدمات المخيمين بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية إلى وضع خطة أمنية وتكثيف الدوريات الأمنية وزيادة الحملات التوعوية خلال فترة العطلة.



م خ



بنا 1446 جمت 20/01/2018





عدد القراءات : 105 اخر تحديث : 2018/01/20 - 50 : 05 PM