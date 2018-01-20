الرئيس التركي يعلن انطلاق الهجوم على بلدة عفرين في سوريا اسطنبول في 20 يناير/بنا/ اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم السبت ان الجيش التركي بدأ عمليا هجوما لطرد المقاتلين الاكراد من بلدة عفرين السورية.







وقال اردوغان فى خطاب متلفز "ان عملية عفرين بدأت عمليا على الارض ومنبج ستكون التالية" التي تسيطر عليهما وحدات حماية الشعب الكردية وتعتبرها أنقرة إرهابية.



واضاف ان الولايات المتحدة لم تف بالوعود التي قطعت لنا بشأن منبج ولا يمكن لأحد أن يعترض على قيامنا بما يلزم ..وسندمر خطوة بخطوة "الممر الإرهابي" الذي أقامته وحدات حماية الشعب الكردية.



وتتهم تركيا وحدات حماية الشعب الكردية بأنها فرع لحزب العمال الكردستاني الذي شن تمردا في جنوب شرق تركيا لأكثر من ثلاثة عقود وتعتبره أنقرة وحلفاؤها في الغرب مجموعة إرهابية.



وأرسلت تركيا خلال الأيام الأخيرة عشرات العربات العسكرية ومئات الجنود إلى المنطقة الحدودية مع سوريا وسط تهديدات متكررة من كبار مسؤوليها بأن العملية باتت وشيكة.







س.ي



بنا 1344 جمت 20/01/2018





عدد القراءات : 84 اخر تحديث : 2018/01/20 - 47 : 04 PM