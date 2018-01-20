ولي عهد أبوظبي يبحث مع وزير الخارجية الايطالي تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية أبوظبي في 20 يناير/ بنا / استقبل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة هنا اليوم أنجلينو ألفانو وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي الذي يزور ابوظبي حاليا لحضور الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين الإمارات وإيطاليا.





وذكرت وكالة انباء الامارات ولي عهد أبوظبي بحث مع ألفانو علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

كما جرى خلال اللقاء استعراض أهم محاور الحوار الاستراتيجي والأفكار التي تدعم رغبة البلدين وحرصهما لتعزيز وتوثيق التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري بينهما.

وبحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وجهود البلدين في سبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.





م خ



بنا 1335 جمت 20/01/2018





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