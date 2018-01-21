وكيل وزارة شؤون الإعلام يحضر ورشة عمل "التعامل مع مهام وتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية" المنامة في 20 يناير/ بنا / حضر سعادة السيد عبدالرحمن محمد بحر وكيل وزارة شؤون الاعلام وعدد من المدراء والمسؤولين بالوزارة ورشة عمل "التعامل مع مهام وتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية"، التي قدمها الرئيس التنفيذي لشركة سمارت تيم للاستشارات الدكتور أحمد إبراهيم البلوشي.





وقد تضمنت الورشة التي اختتمت واستمرت لمدة ثلاثة أيام في مركز تدريب شؤون الإعلام بالوزارة، دراسة ومناقشة بعض الحالات العملية التي وردت في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى مقترحات وتوصيات حول آليات التكامل والتعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية.

كما تم إطلاع المشاركين في الورشة على عدد من الجوانب المهمة منها شرح لأهم المواد الواردة في قانون الديوان المتعلقة بصلاحياته واختصاصه، وأنواع الرقابة التي يقوم بها الديوان، والمراحل المختلفة لمهام الرقابة ودور كل من الديوان والوزارة في كل مرحلة وأفضل الممارسات للتعامل مع الملاحظات والرد على التوصيات، والآلية المتبعة لإعداد وإصدار التقرير السنوي للديوان، بالإضافة الى التطبيق العملي على عدد من النماذج الحية في هذا الشأن.

وتهدف الورشة إلى تهيئة المشاركين وتزويدهم بالأفكار والأدوات اللازمة للتعامل والاستعداد لتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، بالإضافة إلى أفضل الممارسات للتعامل مع الملاحظات الواردة.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1242 جمت 20/01/2018





عدد القراءات : 113 اخر تحديث : 2018/01/20 - 47 : 03 PM