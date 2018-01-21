(الأشغال) تنظم ورشة عمل توعوية حول المزايا والحقوق التقاعدية وإصابات العمل المنامة في 20 يناير/ بنا / نظمت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ورشة عمل توعوية بقوانين ومزايا وحقوق التقاعد بعنوان (المزايا والحقوق التقاعدية وإصابات العمل).





وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي تقيمها إدارة الموارد البشرية بشؤون الاشغال لموظفي الوزارة ضمن مجلسها الشهري، وذلك بهدف تعزيز الجانب التوعوي لدى أكبر شريحة ممكنة من الموظفين للإحاطة بالقوانين والتشريعات الخاصة بالتقاعد، وزيادة مستوى المعرفة لدى الموظفين الجدد بقانون التأمين الاجتماعي وبأهم واجباتهم وحقوقهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي لما لذلك من أثر كبير في نشر التوعية التأمينية، بالإضافة لتعزيز علاقات التواصل بين الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والمؤمن عليهم.

وقد تضمن برنامج الورشة عرضاً حول قانون التقاعد وفئات الخاضعين، كما ركز العرض على الاشتراكات والحقوق التقاعدية بما فيها حالات استحقاق المعاش التقاعدي وكيفية احتساب المعاش بالإضافة إلى طريقة احتساب الزيادة السنوية عند تقاعد الموظف، وأنواع المكافآت التقاعدية والمدة المحسوبة وغير المحسوبة في التقاعد.

كما تناولت الورشة الخدمات التقاعدية ممثلة في القروض واستبدال المعاش والخدمة الافتراضية وضم مدد الخدمة السابقة فضلاً عن تامين إصابات العمل والخاضعين لأحكام الإصابة وأنواع الإصابات والمميزات قبل تحديد نسبة العجز والتحويل للجان الطبية والمزايا النقدية المقدمة خلال فترة العلاج.

وقد لاقت الورشة تفاعلاً من قبل الحاضرين حيث تم طرح الأسئلة حول الموضوعات التي تناولتها الورشة، وتم الرد على استفسارات وملاحظات الحضور من قبل ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

من جانبه توجه مدير إدارة الموارد البشرية بشؤون الأشغال السيد محمود عبدالرحيم بالشكر الجزيل إلى الإدارة العليا بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وإلى ممثلي الهيئة الذين قدموا الورشة على تعاونهم مع الوزارة، الأمر الذي أدى إلى نجاح الفعالية وتحقيق الأهداف المرجوة منها.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1224 جمت 20/01/2018





عدد القراءات : 110 اخر تحديث : 2018/01/20 - 29 : 03 PM