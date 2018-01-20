اللجنة التنفيذية المشتركة بشأن تنفيذ نظام وطني موحد للامتحانات تبحث الخطة التشغيلية لتنفيذ الامتحانات الوطنية لعام 2018 المنامة في 20 يناير/ بنا / تواصل اللجنة التنفيذية المشتركة بين هيئة جودة التعليم والتدريب ووزارة التربية والتعليم للتشاور حول قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن تنفيذ نظام وطني موحد للامتحانات، اجتماعاتها الدورية لاستكمال مناقشة خطة الامتحانات الوطنية الموحدة للعام 2018، ومتطلبات تنفيذها، برئاسة الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب.





وأكدت الرئيس التنفيذي على أن الجهود التنسيقية بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم لعقد الامتحانات الوطنية جارية على قدم وساق تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب رقم 4- 19- 2017، حيث بدأ الترتيب للخطة التشغيلية لتنفيذ الامتحانات، التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، وفق المعايير والأسس المتفق عليها، وبما يتوافق مع الممارسات الدولية في هذا المجال، وقد تم الاتفاق على موعد عقد الامتحانات لطلبة الصف الثاني عشر، والتي ستعقد من 4 حتى 7 مارس 2018، وامتحانات الصف السادس لتعقد في الفترة من 22 حتى 26 أبريل من العام الحالي.

وقد عقد الاجتماع بحضور ممثلين عن هيئة جودة التعليم والتدريب ووزارة التربية والتعليم، حيث حضر عن وزارة التربية والتعليم كل من: وكيل شئون التعليم والمناهج الدكتور فوزي الجودر، والوكيل المساعد للتعليم العام والفني الأستاذة لطيفة البونوظة، والوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر الأستاذ جعفر الشيخ، والخبير بمكتب الوزير، القائم بأعمال المدير العام لمعهد البحرين للتدريب الأستاذة سماح عجاوي، خبير الخطط والبرامج الدكتور ماهر الدرابيع.

وحضر عن الهيئة كل من: مدير عام الإدارة العامة لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية الدكتورة هيا المناعي، ومدير إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي الدكتورة وفاء المنصوري، ومستشار الرئيس التنفيذي للامتحانات الوطنية الأستاذة الشيخة لولوة آل خليفة، ومدير إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية الدكتور خالد الباكر، ومدير إدارة الامتحانات الوطنية الأستاذة وفاء اليعقوبي.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1159 جمت 20/01/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/01/20 - 10 : 03 PM