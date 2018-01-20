تحت رعاية السيد نبيل الحمر..الملتقى الخليجي الثالث للنخب يناقش "بناء الشخصية الإلكترونية المؤثرة" المنامة في 20 يناير / بنا / تحت رعاية سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام الرئيس الفخري لجمعية العلاقات العامة البحرينية، ينظم كل من "أكت سمارت" لاستشارات العلاقات العامة وجمعية العلاقات العامة البحرينية الملتقى الخليجي الثالث للنخب في الفترة المسائية من يومي الخميس والجمعة الموافقين 22 و23 من شهر مارس القادم بفندق ذا غروف للمؤتمرات بجزر أمواج بمملكة البحرين.







وبهذه المناسبة صرح السيد محمد سمير عضو مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة البحرينية قائلا: لقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي السبل الأفضل للتأثير على الجماهير بمختلف أنواعها. حتى أمسى تأثير الإعلاميون الجدد، أكبر بكثير من تأثير نظرائهم التقليديين. ولم يقتصر ذلك على الجانب المعنوي فقط، فقد باتت المداخيل المادية لمشاهير الإعلام الاجتماعي أضعاف ما يحصل عليه الإعلاميين التقليديين.



وأضاف عضو مجلس الإدارة بأن كل تلك المردودات، المعنوية والمادية، لا يمكن لأي ناشط إلكتروني أن يضمنها من دون أن يعمل على بناء شخصية إلكترونية مؤثرة. ولذلك فقد عمدنا من خلال هذا الملتقى إلى استقطاب مجموعة كبيرة من الشخصيات المؤثرة في الفضاء الإلكتروني، وذلك من أجل الاطلاع على تجاربهم في هذا المجال.



كما بين السيد محمد بأنه قد تم اختيار تلك الشخصيات بناء على خلفيات متنوعة ضمت العديد من الجوانب، كالطبي والقانوني والرياضي والاجتماعي والإعلامي والسياسي والشبابي والموضة. مما سيتيح للمشاركين فيه التعرف على مختلف التحديات التي قد تواجه الناشط الإلكتروني، بغض النظر عن تخصصه.



وفي نهاية تصريحه دعا السيد محمد سمير الراغبين والمهتمين بحضور الملتقى إلى التواصل على الموقع الإلكتروني لمكتب "أكت سمارت" أو على هاتف 97317123500+ ، أو متابعة أخبار الملتقى على وسم #GFE2018، مؤكدا على أن هذا الملتقى يخدم جميع الطامحين إلى أن يكونوا مؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي من أفراد ومؤسسات.

















خ ب ف/ع ذ



بنا 1158 جمت 20/01/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/01/20 - 08 : 03 PM