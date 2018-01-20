خلال اجتماع بين "جمعية معاهد التدريب" و "تمكين".د. العبيدلي: رؤية البحرين الاقتصادية 2030 عززت من موقع البحرين على مؤشر التنمية البشرية المنامة في 20 يناير/ بنا /استقبل الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" الدكتور إبراهيم محمد جناحي رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة د. أحمد العبيدلي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.



حيث تم خلال اللقاء تقديم نبذه تعريفية عن آلية عمل تمكين ومجالات اختصاصها والدعم الذي تقدمه ضمن منظومة الجهود الوطنية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تقديم الدعم في مختلف المجالات التنموية الحيوية التي من شأنها تعزيز التجربة البحرينية في التنمية الاقتصادية.

وأشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة د. أحمد العبيدلي بالتطور النوعي الملموس الذي يشهده قطاع التدريب المهني في مملكة البحرين، مؤكداً أن هذا التطور يسير ويتقدم بخطى ثابتة مبنية على الرؤية الثاقبة لقيادة المملكة الرشيدة .

وجرى خلال اللقاء التعريف بفرص التطوير الممكنة، وذلك إنطلاقاً من رؤية البحرين الاقتصادية التي دشنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في العام 2008، لما تقدمه من أبعاد تنموية واضحة وأطر معالجة التحديات الرئيسية والتي ركزت على ثلاثة مبادئ رئيسية ينبعث منها ثلاث تطلعات وهي الإستدامة والتنافسية وأخيراً العدالة التي تركز على حصول المواطن البحريني على التدريب والتعليم اللازمين.

وتم خلال اللقاء التطرق لمؤتمر تمكين التشاوري الذي عقد مؤخراً بحضور أكثر من 500 مشارك يمثلون مختلف القطاعات في مملكة البحرين، حيث أشاد أعضاء مجلس إدارة الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب باسهامات " تمكين" ممثلة في رئيس مجلس إدارتها الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس التنفيذي الدكتور إبراهم محمد جناحي، وما قدمته من مساهمة بارزة في تعزيز مقومات بناء مستقبل يستند إلى أسس قوية من التنمية المستدامة وتنويع الإقتصاد وتطوير القطاع الخاص بمملكة البحرين.

ومن جهته اشاد د.أحمد العبيدلي رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة بالإنجازات النوعية الضخمة التي حققتها تمكين معربا عن شكره وتقديره نيابة عن كافة المؤسسات التدريبة لصندوق العمل - لتمكين على الدور البارز الذي لعبته في إعادة قطاع التدريب المهني الى الحيوية والعمل الدؤوب لتطوير الباحثين عن عمل وتأهليهم وتدريبهم ببرامج المهارات الأساسية المختلفة ودعم الرواتب المجزي للبحرينيين وجعلهم الخيار الأمثل للتوظيف في القطاع الخاص وكذلك الدعم اللامحدود لموظفيه لتنمية مهاراتهم ومعارفهم وتطويرهم لإستلام وظائف إدارية عليا في القطاع الخاص وذلك عبر تطوير الأداء الوظيفي عبر التدريب المهني المتخصص المدعوم بالكامل من صندوق العمل- تمكين.

واشار أمين سر الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة السيد نواف الجشي الى أن "تمكين" وفرت ومازالت تطرح المزيد من البرامج التدريبية التي تستهدف فئات مختلفة من المواطنين وذلك لتطويرهم وتعزيز قدراتهم التنافسية مما أسهم في تطوير التدريب نوعياً، حيث بادرت المعاهد التدريبية بطرح وتقديم مختلف الحلول التدريبية المحلية والدولية ذات المعايير والمخرجات العالية والتي تناسب ديناميكية سوق العمل المتجدد ولعل مبادرات تمكين المستمرة من تطوير برامج ومبادرات حديثة تخلق التنافس وتدعم الإبداع والتميز المعزز للتطور وإنماء الأعمال ليكون المواطن محوراً رئيسياً في عملية التنمية الشاملة التي تقودها الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه .

ومن جانب آخر، أكد الرئيس التنفيذي لـ "تمكين" د. إبراهيم جناحي أن استراتيجية وخطة "تمكين" الجديدة 2018-2020 تعد مرحلة تعزيزية لدور تمكين في تعزيز استدامة نمو الاقتصاد الوطني، والتأكيد على أهداف الاستدامة وصناعة الأثر المنشود في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية في مملكة البحرين.

وأشار إلى أن جهود التطوير تتمثل في تعزيز جهود الدعم وتنويع البرامج والمبادرات وتطويرها بشكل يستجيب للمتغيرات التنموية ويقف على إمكانات الإبداع والتحول إلى أقتصاد مستدام قائم على أساس التنوع الاقتصادي.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1157 جمت 20/01/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/01/20 - 01 : 03 PM