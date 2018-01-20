قوات الدفاع الجوي السعودي تتمكن من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشات الحوثية باتجاه الاراضي السعودية الرياض في 20 يناير/ بنا / تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي اطلقته الميلشيات الحوثية التابعة لإيران باتجاه اراضي السعودية .



ونقلت وكالة الانباء السعودية عن المتحدث الرسمي لقوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن " العقيد الركن تركي المالكي قوله : " إنه وفي تمام الساعة الثانية عشرة وثمان وثلاثين دقيقة من ظهر هذا اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق صاروخ باليستي من قبل المليشيات الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

وذكر العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تم اعتراضه وتدميره ولله الحمد من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

كما جدد العقيد المالكي دعوته للمجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر جدية وفعّالة لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ البالستية والأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون، ومحاسبتها على ما تقوم به من دعم وتحدٍ صارخ لانتهاك الأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.





ع ذ



بنا 1111 جمت 20/01/2018





عدد القراءات : 116 اخر تحديث : 2018/01/20 - 35 : 02 PM