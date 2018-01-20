6 هزات أرضية تضرب شرقي العراق من دون الاعلان عن ضحايا بغداد في 20 يناير/ بنا / تعرض العراق اليوم الى ست هزات متزامنة تراوحت شدتها بين 3.1 و5.1 درجات على مقياس ريختر، بحسب مسؤول في هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية.



وقال "عبد الكريم تقي" مسؤول المراصد الخارجية في الهيئة لوكالة انباء لأناضول، إن الهزات تم تسجيلها بالقرب من ناحية "مندلي" بمحافظة ديالى، الواقعة ضمن الشريط النشط زلزاليا، ولم تعلن السلطات وقوع أضرار.



وتعرضت عدة محافظات عراقية بينها العاصمة بغداد، لـ 55 هزة أرضية في 11 يناير الجاري، راوحت قوتها بين 2.5 و5.5 درجات على مقياس ريختر،



و.ش



بنا 1018 جمت 20/01/2018





عدد القراءات : 96 اخر تحديث : 2018/01/20 - 24 : 01 PM