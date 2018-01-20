طلبة برنامج " تحدي التداول الاستثماري" يقدمون أداءهم المالي في بورصة البحرين خلال فترة التداول الأولى المنامة في 20 يناير/ بنا / قامت الفرق الطلابية المشاركة في برنامج "تحدي التداول الاستثماري" للمدارس مؤخرا بتقديم عرض أدائها المالي خلال فترة التداول الأولى في البرنامج، وذلك بقاعة المحاضرات بمقر البورصة.



وخلال الجلسة، قدم أعضاء الفرق الطلابية المشاركة عرضاً حول أداءهم المالي في كلاً من بورصتي البحرين وبورصة نيويورك خلال فترة التداول الأولى في البرنامج. كما استعرض الطلاب أهم التحديات التي واجهتهم خلال هذه الفترة، وتقنيات إدارة المخاطر، وأداء الشركات التي تتكون منها محفظتهم الاستثمارية من حيث الربح والخسارة، بالإضافة إلى المهارات والقيم المكتسبة من البرنامج.



ويتكون البرنامج من ثلاث فترات للتداول حيث تقوم كل مدرسة بعد انتهاء كل فترة بتقديم عرض توضيحي أمام لجنة تقييم الاستثمار توضح فيه استراتيجية الفريق، أداءه وأهدافه المرحلية.



ويلقى برنامج تريدكويست الدعم من العديد من المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين خلال التسعة عشر سنة الماضية حيث يساهم في رعاية البرنامج هذا العام خمسة رعاة من الفئة البلاتينية وهم: بنكABC (المؤسسة العربية المصرفية)، ومجلس التنمية الاقتصادية وشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) وبنك البحرين الوطني وصندوق العمل (تمكين) وثلاثة رعاة من الفئة الذهبية وهم: البنك الأهلي المتحد وسيكو وبنك الخليج المتحد وخمسة رعاة من الفئة الفضية وهم: بنك البحرين والكويت وبنك الخليج الدولي وإنفستكورب والمصرف الخليجي التجاري ومصرف السلام البحرين.



ويشارك في برنامج تحدي التداول الاستثماري هذا العام سبع عشرة مدرسة ثانوية منها ثمان مدارس خاصة وهي: مدرسة عبد الرحمن كانو الدولية ومدرسة البحرين ومدرسة بيان البحرين ومدرسة الحكمة الدولية ومدرسة ابن خلدون الوطنية ومدرسة النسيم الدولية ومدرسة النور العالمية ومدرسة سانت كريستوفر وتسعة مدارس حكومية وهي: مدرسة الرفاع الشرقي الثانوية للبنين، مدرسة الحد الثانوية للبنات، مدرسة الاستقلال الثانوية للبنات، مدرسة جدحفص الثانوية للبنات، مدرسة خولة الثانوية للبنات، مدرسة النور الثانوية للبنات، مدرسة سار الثانوية للبنات، مدرسة سترة الثانوية للبنات، ومدرسة التعاون الثانوية للبنين.



ومن الجدير بالذكر أن برنامج تحدي التداول الاستثماري هو برنامج مسابقات افتراضي يحاكي تجربة التداول الاستثماري في الأسواق المالية العالمية، وقد أقيم هذا البرنامج لأول مرة في مملكة البحرين في عام 1997 بالتعاون مع المؤسسات المالية والجهات التعليمية.



يهدف البرنامج إلى إكساب الطلاب المشاركين الخبرة العملية في مجال الاستثمار من خلال التعرف على الأنظمة والقوانين المطبقة في تلك الأسواق، وتحليل واختيار الأسهم وإدارة محفظة من الأدوات الاستثمارية المدرجة في بورصة نيويورك وبورصة البحرين.







ع إ ح/ع ذ



بنا 0922 جمت 20/01/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/01/20 - 34 : 12 PM