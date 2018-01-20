الخيرية الملكية تشارك في مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس القاهرة في 20 يناير/ بنا / بتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية وبرعاية رئيس جمهورية مصر العربي عبدالفتاح السيسي، شارك الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية الدكتور مصطفى السيد في مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس الذي نظمه الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين في العاصمة المصرية خلال الفترة 17 و 18 يناير بحضور حشد من السياسيين ورجال الدين والمفكرين من 86 دولة عربية وإسلامية وهيئات ومنظمات دولية رفيعة المستوى.

وقال الدكتور السيد بأنه بتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة شاركت المؤسسة الخيرية الملكية في مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس وذلك تأكيداً لموقف البحرين قيادةً وحكومةً وشعباً الثابت تجاه القضية الفلسطينية العادلة ومواصلة الدعم والعون للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة واستمرارا لمواقفها الراسخة و الداعمة للقضية الفلسطينية والمتضامنة مع كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق آمال الشعب الفلسطيني بقيامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



وقد ناقش المؤتمر خلال جلساته العديد من أوراق العمل والمحاور التي تركزت على التأكيد على عروبة القدس وعدالة القضية الفلسطينية. وفي ختام أعماله أصدر المؤتمر بيانه الختامي الذي احاول على العديد من التوصيات التي تؤكد على أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية التي يجب العمل الجاد على إعلانها رسميًّا والاعتراف الدولي بها كما أن عروبة القدس أمر لا يقبل العبث أو التغيير وهي ثابتة تاريخيًّا منذ آلاف السنين كما اعتمد المؤتمر اقتراح الأزهر أن يكون عام 2018م عامًا للقدس الشريف.



وبحسب مرصد "ترند" الامارات فقد حصل وسم #الازهر_لنصرة_القدس على مشاهدات في مواقع التواصل الاجتماعي تزيد على اكثر من 514 مليون مشاهدة حول العالم وأكثر من 16 ألف تغريدة .



والجدير بالذكر بأن المؤسسة الخيرية الملكية وبدعم من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قد قامت بإنشاء مكتبة عامة في القدس الشريف في موقع مميز مطل على المسجد الأقصى وذلك ضمن سعي مملكة البحرين في الحفاظ على هوية القدس الشريف ودعم الأشقاء الفلسطينيين.





ع إ ح/و.ش



بنا 0914 جمت 20/01/2018





عدد القراءات : 78 اخر تحديث : 2018/01/20 - 28 : 12 PM