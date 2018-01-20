العريض: اجتماعان تنسيقيان للتحضير لورشة عمل "المحور التشريعي" و "الأداء الحكومي" الاثنين المقبل المنامة في 20 يناير /بنا/ في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالملتقى الحكومي 2017 الذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، ومبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي وجه فيه سمو ولي العهد إلى عقد ورش عمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة (2019-2022)، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء معالي جواد بن سالم العريض عن انعقاد الاجتماعين التنسيقيين لمحور "الأداء الحكومي" يوم بعد غد الاثنين و"للمحور التشريعي" يوم الثلاثاء الذي يليه بحضور الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء المعنيين.



وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن الاجتماعين يأتيان تمهيداً لورشة عمل "المحور التشريعي" و "الأداء الحكومي" التي يترأسها معاليه، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بتاريخ 28 يناير الجاري وهي الورشة الثانية التي تنعقد ضمن سلسلة ورش العمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة (2019-2022) في مختلف محاوره الرئيسية.



وأوضح معاليه أنه سيتم خلال الاجتماعين مناقشة المرئيات التي تم الانتهاء من تسلمها حول المبادرات والاجراءات التنفيذية والمشاريع المستقبلية من قبل الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة بالمحورين، ومن المزمع أن يشهد الاجتماعان مناقشات معمقة للسياسات والأهداف التي تم رفعهما ليتم عرضها خلال ورشة عمل المحور التشريعي والأداء الحكومي ومن ثم ورشة العمل الختامية حول التطلعات المستقبلية في مارس المقبل برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء التي سيتم الاستناد عليها عند إعداد برنامج عمل الحكومة القادم.



وقد سبق عقد ورشة العمل الأولى التي تناولت محور البنية التحتية والمالي والاقتصادي في شهر نوفمبر برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، أما ورشة العمل الثالثة فستكون برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وتتناول محور الخدمات والبيئة وستعقد في فبراير المقبل.





خ ب ف/و.ش



بنا 0842 جمت 20/01/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/01/20 - 47 : 11 AM