رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان يترشح للانتخابات الرئاسية القاهرة في 20 يناير/ بنا / أعلن رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان عزمه خوض انتخابات الرئاسة المصرية.



وقال عنان في مقطع مصور نشر على صفحته على فيسبوك "أعلن اليوم إنني قد عقدت العزم على تقديم أوراق ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية".



وأشار إلى "تكوين نواة مدنية لمنظومة الرئاسة تتكون من هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات نائبا لشؤون حقوق الانسان وتفعيل الشفافية، وحازم حسني الاستاذ في كلية السياسة والاقتصاد متحدثا للرئاسة".



كما دعا عنان مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إلى الوقوف على الحياد بين جميع من أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسة.



و.ش



بنا 0510 جمت 20/01/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/01/20 - 10 : 09 AM