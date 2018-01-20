وزير يمني يمتدح دور الامارات في إنشاء وتأهيل العديد من مشاريع الكهرباء والطاقة في المدن اليمنية أبوظبي في 20 يناير /بنا/ امتدح وزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس عبد الله محسن الأكوع الأدوار المهمة التي تلعبها دولة الامارات العربية المتحدة في بلاده، مثمنا الأثر الإماراتي الواضح والبصمات الكبيرة في إنشاء وتأهيل العديد من مشاريع الكهرباء والطاقة في المدن اليمنية وذلك من خلال تعزيز القدرات التوليدية الحالية للمحطات وخاصة في مدينة عدن.



وحسب وكالة الانباء الاماراتية (وام) أن الوزير اليمني اشار إلى أن ما تقوم به دولة الامارات من جهد كبير عبر الهلال الأحمر الإماراتي في إعادة تأهيل محطات الكهرباء ومنها محطة توليد مدينة المخا التي تم تشغيلها بعد غياب 3 سنوات حيث ينعم المواطنون اليمنيون بالكهرباء وعودة الحياة الطبيعية بفضل الدعم والجهد الإماراتي الكبير.



وقال على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة "إن هناك مشاريع مستقبلية في قطاع الكهرباء والطاقة مقدمة من دولة الإمارات إلى الشعب اليمني"، مبينا "أن أبوظبي قررت إهداء مدينة عدن محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 100 ميجاواط وجار العمل حاليا على قدم وساق لدخولها الخدمة في أقرب وقت، إضافة إلى عدد من المشاريع التنموية في مختلف المحافظات اليمنية التي تعكس مدى الرؤية الجادة لدولة الإمارات لدعم أبناء اليمن من خلال عدد كبير من مشاريع البني التحتية، إضافة إلى ما تقدمه من مساعدات سخية تعكس نهج الخير المتأصل في نفوس الشعب الإماراتي الأصيل".



ولفت وزير الكهرباء والطاقة اليمني إلى أن المشاريع التنموية التي تقوم بها الإمارات في اليمن إضافة إلى المساعدات الإغاثية تعكس النظرة الواسعة لدى قيادة وشعب الإمارات تجاه الشعب اليمني وتضافر جهود الأشقاء لنجدته في هذا الظرف العصيب حيث تشمل مساعدات الإمارات إلى اليمن كافة المجالات التي تعين الناس على تجاوز هذه الظروف المعيشية القاسية وتساهم بفاعلية في عودة الحياة الطبيعية.



ونوه إلى أن المساعدات الإماراتية تراعي الجانبين التنموي والإنساني إضافة إلى تقديم الخدمات اليومية للمواطنين اليمنيين ما لاقى أطيب الأثر في نفوس ووجدان الشعب اليمني، مؤكدا "أن أبناء اليمن ممتنون إلى قيادة وشعب دولة الإمارات لما يلمسوه من خدمات ودعم ورعاية في مجالات كثيرة خففت بشكل مباشر من معاناتهم اليومية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى "أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لم تأل جهدا في دعم اليمن وهذا ما لمسناه خلال مقابلة المسؤولين في دولة الإمارات حيث لديهم التوجيهات بتقديم كافة سبل الدعم السخي للشعب اليمني دون تردد".



وعبّر وزير الكهرباء والطاقة اليمني عن تقدير وامتنان أبناء اليمن لقيادة دولة الإمارات وشعبها الأبي على هذا الموقف التاريخي الإنساني الشجاع وعلى كل ما يقدموه لهم في هذا الظرف العصيب، موضحا "أن الإمارات بذلت جهودا حثيثة في إعادة الإعمار في المناطق المحررة باليمن مقدمة دعما سخيا لمشاريع تأهيل قطاع البنية التحتية الأساسية التي شملت إمدادات التيار الكهربائي وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء وتأهيلها عدد منها وغيرها من المرافق الخدمية المتنوعة".



وقال وزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس عبد الله محسن الأكوع "أن الهلال الأحمر الإماراتي يسهم بشكل كبير في استعادة دورة الحياة الطبيعية في اليمن والتخفيف عن أبناء الشعب اليمني ومساعدتهم وهو ما كان له أفضل الأثر ويعتبره الشعب اليمني موقفا تاريخيا".





خ.أ



بنا 0248 جمت 20/01/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/01/20 - 09 : 09 AM