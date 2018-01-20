مطالعات الصحف في مملكة البحرين المنامة في 20 يناير / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم السبت بأهم وأبرز لموضوعات والاحداث المستجدة على مختلف الاصعدة الدولية والمحلية، كما تابعت الصحف آخر التطورات خلال الساعات القليلة الماضية، وافردت في عناوينها للموضوعات حديث الساعة.



وفيما يلي أبرز العناوين:



برعاية جلالة الملك المفدى..مجلس النواب ينظم مؤتمر ميثاق العمل الوطني في فبراير المقبل.



صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين يتفقد عدداً من وحدات قوة دفاع البحرين.



خلال ورشة عمل وزيارة ميدانية إلى جزر حوار.. المجلس الأعلى للبيئة ومركز التراث العالمي يدرسان تطبيق برنامج الإنسان والمحيط الحيوي التابع لليونيسكو.



وزير التربية يتسلم نسخًا من تسجيلات الوزارة للطلبة الموهوبين في تلاوة القرآن الكريم.



وزير شئون الكهرباء والماء يطلع على مشاريع الطاقة الشمسية في مجمع (محمد بن راشد للطاقة الشمسية).



مؤتمر مايو كلينيك البحرين يختتم فعالياته اليوم.. العلماء يطرحون أمام مؤتمر مركز الشيخ محمد بن خليفة للقلب أحدث الطرق للعلاج بالهواتف الذكية.



البحرين تحصد المركز الأول في منافسات مؤتمر العيون الإماراتي.



الانتهاء من خطة البدء في مشروع المسح الصحي الوطني.



الأعلى للبيئة ومركز التراث العالمي يدرسان تطبيق برنامج (الإنسان والمحيط الحيوي).



النائب العرادي: علاقات متميزة تربط البحرين بالعراق بدعم قيادتي البلدين.



اعتماد آلية التنسيق والمواقف بين البرلمان العربي ونظيره الأوروبي.



الاتحاد النسائي يشيد بدعم المجلس الأعلى للمـرأة لـحقـوق المـرأة الـبحـريـنية.



وزير شؤون الشباب والرياضة: المراكز الشبابية أصبحت الوجهة الأولى للشباب في البحرين.



ضمن فعاليات مهرجان (البحرين تتسوق)..انطلاق فعالية مدينة فيفا للعجائب الشتوية.



مشروع قانون في الكونجرس الأمريكي لتشديد الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على إيران.



انعقاد ملتقى (أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ) بدبي 10 فبراير بمشاركة 300 مسؤول وخبير إماراتي.



الاعلان في مصر عن ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية.



مقتل وإصابة 6 اشخاص في تفجير منزل ضابط عراقي غربي بغداد.



وزير الخارجية الكويتي يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة القضايا الإقليمية والدولية.



تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد.. انطلاق بطولة سمو الشيخ فيصل بن حمد الدولية الثانية لجمال الخيل.



بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان.. نادي راشد للفروسية وسباق الخيل ينظم السباق الثاني عشر لهذا الموسم.



فريق BHR يحرز فئتي الحرار وجيرات الخلط بمسابقة ناصر بن حمد للصقور والصيد.









خ.أ



بنا 0118 جمت 20/01/2018





عدد القراءات : 106 اخر تحديث : 2018/01/20 - 42 : 09 AM