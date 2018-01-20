الطقس في مملكة البحرين اليوم بارد نسبياً وغائم جزئياً

المنامة في 20 يناير/ بنا/ أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم السبت سيكون بمشيئة الله بارد نسبياً وغائم جزئياً، ويكون مغبر تزداد كثافته أحياناً وتصاعد الأتربة في بعض المناطق.



الرياح: شمالية غربية من 10 الى 15 عقدة وتزداد سرعتها من 15 الى 20 عقدة وتصل من 22 الى 27 عقدة أحياناً.



الرطوبة النسبية: العظمى 75 % والصغرى 25 %.



ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام عند السواحل ومن 3 الى 6 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 22 درجة مئوية .. والصغرى: 11 درجة مئوية.



وحذرت الأرصاد من رياح قوية السرعة وتدني الرؤية الأفقية الى 1000 متر أو أقل داعية الى أخذ الحيطة والحذر.



شروق الشمس 6:30 صباحا.. غروب الشمس 5:06 مساءا.





خ.أ



بنا 0115 جمت 20/01/2018





عدد القراءات : 97 اخر تحديث : 2018/01/20 - 31 : 04 AM