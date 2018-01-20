انعقاد ملتقى (أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ) بدبي 10 فبراير بمشاركة 300 مسؤول وخبير إماراتي

دبي في 19 يناير / بنا / اعلنت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بدولة الامارات العربية المتحدة ان النسخة الثالثة من ملتقى (أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ) التي ستنطلق في دبي يوم 10 فبراير المقبل عشية انطلاق أنشطة وفعاليات القمة العالمية للحكومات 2018 سيشارك فيه أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين والخبراء العالميين من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومختلف أنحاء العالم من حكومات ومؤسسات دولية وشركات عالمية وجهات أكاديمية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمناقشة أحدث المستجدات في المسيرة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وحسب وكالة الانباء الاماراتية (وام) رحبت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الاماراتية رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة باستمرارية ملتقى (أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ) لهذا العام وبمواظبة مسيرة النجاح الذي بدأ منذ ثلاثة أعوام، مؤكدة على أهمية "مخرجات الملتقى والتي ستسلط الضوء على مجموعة منتقاة من أفضل وانجح الممارسات العالمية من قبل دول عالمية وضعت خططا وطنية لتحقيق لأهداف التنمية المستدامة مشددة على أهمية العمل التشاركي بين مختلف الجهات في الدولة واستغلال فرصة تواجد أهم الخبراء العالميين وذلك للاستفادة من كل من الخبرات المتنوعة في مختلف المجالات والقطاعات وبالأخص تلك المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات والآراء والأفكار وإشراك المجتمع الإماراتي بمختلف شرائحه في عملية تحقيق هذه الأهداف".



وفي ذات السياق اكد عبدالله ناصر لوتاه، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الاماراتية المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بأن "اجندة الملتقى هذا العام ستركز على مواضيع العلوم والتكنولوجيا والابتكار عبر الشراكات لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث يتوقع أن يستقطب حلولا عالمية إبداعية في تساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتقدم فيها مثل وضع الخطط والهياكل الإدارية وحملات التوعية الإبداعية وطرق جديدة لاستخلاص البيانات أو نشر الأدوات التحليلية المتطورة".



وأضاف لوتاه بأن "الملتقى سيناقش دور العلم والتكنولوجيا والابتكار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر حلقات لأهم العلماء والمسؤولين الحكوميين الرفيعين المستوى وغيرهم من المسؤولين ذات الصلة وذلك لتحديد الحلول التي تقودها العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتسريع تنفيذ الأهداف، كما من المتوقع مشاركة نتائج الملتقى في منتدى الأمم المتحدة حول العلوم والتكنولوجيا والابتكار (إس تي آي فوروم) في مايو المقبل".



وذكرت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بدولة الامارات العربية المتحدة أنها تضم في عضويتها 15 جهة ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة تنمية المجتمع ووزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة تطوير البنية التحتية ومصرف الامارات العربية المتحدة المركزي والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ومجلس الامارات للتوازن بين الجنسين، بالإضافة إلى الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء.



خ.أ



بنا 2249 جمت 19/01/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/01/20 - 58 : 01 AM