الاعلان في مصر عن ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية

القاهرة في 19 يناير/بنا/ تم الاعلان في القاهرة مساء اليوم عن ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.



وقال الرئيس المصري في كلمة نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة "اليوم أقف مرة أخرى حائرا أمام ضميري الوطني وأقول لكم بصراحة وشفافية راجيا أن تسمحوا لي وتتقبلوا ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية ونيل ثقتكم مرة أخرى لفترة رئاسية ثانية".



داعيا الناخبين إلى الإقبال بأعداد غفيرة على صناديق الاقتراع في الانتخابات التي ستجري في مارس المقبل.



وكان السيسي يتحدث في مؤتمر (حكاية وطن) الذي عقد على مدى ثلاثة أيام لشرح ما يقول إنها إنجازات حققها في فترة الرئاسة الأولى التي بدأت في يونيو 2014م.



وقال الرئيس المصري "أناشد أبناء مصر جميعهم بالنزول إلى لجان الانتخابات لاختيار من يرونه صالحا وقادرا" على قيادة البلاد.



ودوت قاعة المؤتمر بالتصفيق عندما أبدى السيسي رغبته في الترشح لفترة ثانية يسمح له بها الدستور. وكان متوقعا على نطاق واسع أن يسعى الرئيس المصري للاحتفاظ بالمنصب أربع سنوات أخرى، وتنتهي فترة الرئاسة الحالية في يونيو من العام الجاري.









خ.أ



بنا 2124 جمت 19/01/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/01/20 - 39 : 12 AM