مقتل وإصابة 6 اشخاص في تفجير منزل ضابط عراقي غربي بغداد الأنبار(العراق) في 19 يناير/بنا/ قتل اليوم في العراق 3 أشخاص واصابة آخرين في هجوم قاده مسلحين مجهولين عندما فجروا منزلا لضابط في الشرطة العراقية شمالي مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار، حسب مصادر أمنية محلية.



وحسب الشرطة "تم فرض حظر للتجوال في منطقة الجزيرة وسارعت فرق الاسعاف إلى نقل المصابين الى المستشفى"، مشيرة إلى أن "مسلحين مجهولين فجروا منزل النقيب في قوات الشرطة العراقية خالد حبيب في منطقة الجزيرة شمالي مدينة الرمادي، ما أسفر عن تدمير المنزل ومقتل 3 بينهم والدة الضابط وشقيقه وابنته واصابة 3 اخرين بينهم الضابط وزوجته وأحد ابنائه".







خ.أ



بنا 2115 جمت 19/01/2018





عدد القراءات : 90 اخر تحديث : 2018/01/20 - 23 : 12 AM