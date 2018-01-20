Saturday   20 Jan 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
الطقس المتوقع غداً في مملكة البحرين: بارد نسبياً وغائم جزئياً
2018/01/19 - 04 : 08 PM
المنامة في 19 يناير / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين ليوم غد السبت سيكون بمشيئة الله بارد نسبياً وغائم جزئياً، ويكون مغبر تزداد كثافته أحياناً وتصاعد الأتربة في بعض المناطق.



الرياح : شمالية غربية من 10 الى 15 عقدة وتزداد سرعتها من 15 الى 20 عقدة وتصل من 22 الى 27 عقدة أحياناً.

وحذرت الأرصاد من رياح قوية السرعة وتدني الرؤية الأفقية الى 1000 متر أو أقل داعية الى أخذ الحيطة والحذر.

ارتفاع الموج : من قدم إلى 3 أقدام عند السواحل ومن 3 الى 6 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة : العظمى 22 درجة مئوية .. والصغرى : 11 درجة مئوية.



م.ح.

بنا 1702 جمت 19/01/2018


عدد القراءات : 106         اخر تحديث : 2018/01/19 - 07 : 08 PM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English