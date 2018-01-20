الطقس المتوقع غداً في مملكة البحرين: بارد نسبياً وغائم جزئياً المنامة في 19 يناير / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين ليوم غد السبت سيكون بمشيئة الله بارد نسبياً وغائم جزئياً، ويكون مغبر تزداد كثافته أحياناً وتصاعد الأتربة في بعض المناطق.







الرياح : شمالية غربية من 10 الى 15 عقدة وتزداد سرعتها من 15 الى 20 عقدة وتصل من 22 الى 27 عقدة أحياناً.



وحذرت الأرصاد من رياح قوية السرعة وتدني الرؤية الأفقية الى 1000 متر أو أقل داعية الى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج : من قدم إلى 3 أقدام عند السواحل ومن 3 الى 6 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة : العظمى 22 درجة مئوية .. والصغرى : 11 درجة مئوية.







م.ح.



بنا 1702 جمت 19/01/2018





عدد القراءات : 106 اخر تحديث : 2018/01/19 - 07 : 08 PM