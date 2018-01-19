وزير الخارجية الكويتي يجتمع في نيويورك مع نظيريه الروسي والكازخستاني نيويورك في 19 يناير/ بنا / التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وذلك على هامش أعمال اجتماعات مجلس الأمن الدولي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بالإضافة الى بحث آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.







كما اجتمع الشيخ صباح الخالد على هامش اجتماعات مجلس الأمن مع وزير الخارجية الكازخستاني خيرات عبدالرحمانوف، حيث بحث الجانبان سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.



كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك حيال آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية.



من جهة اخري ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي وفد بلاده في اجتماع رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الكازخستاني خيرات عبدالرحمانوف بمقر الامم المتحدة.



وتناول الاجتماع الذي نظمه مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي "إكوسوك" عرض مدونة قواعد السلوك نحو تحقيق عالم خال من الارهاب.







م.ح.



بنا 1356 جمت 19/01/2018





عدد القراءات : 136 اخر تحديث : 2018/01/19 - 01 : 05 PM