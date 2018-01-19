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خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من رئيس تركمانستان تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين
2018/01/19 - 38 : 04 PM
عشق آباد في 19 يناير / بنا / تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة من رئيس جمهورية تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.



وتسلم الرسالة السفير السعودي لدى تركمانستان خالد السحلي خلال لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية التركماني رشيد ميريدوف بمقر وزارة الخارجية التركمانية اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية انه جرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات بين البلدين.


م.ح.

بنا 1335 جمت 19/01/2018


عدد القراءات : 125         اخر تحديث : 2018/01/19 - 39 : 04 PM
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