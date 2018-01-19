وزير شؤون الشرق الاوسط البريطاني : سنواصل دعم التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن



لندن في 19 يناير / بنا / أكّد وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني ألستر بيرت أن بلاده ستواصل دعمها لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية " سبأ " عن الوزير بيرت قوله خلال إجابته على أسئلة نواب مجلس العموم البريطاني اليوم حول اليمن "سوف نواصل دعمنا للتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن الذي يقاتل تمرداً خطيراً مدعوماً من الخارج بالأسلحة".

وجدد الوزير البريطاني عزم بلاده دعم جهود التوصل إلى حل نهائي في اليمن الشيء الوحيد الذي من شأنه أن يضمن إنهاء الأزمة الإنسانية هناك.





ع ذ



بنا 1249 جمت 19/01/2018





عدد القراءات : 95 اخر تحديث : 2018/01/19 - 58 : 03 PM