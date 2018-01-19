مصرع اكثر من 13 عنصرا من ميليشات الحوثي بينهم قائد ميداني تعز في 19 يناير / بنا / قتل أكثر من 13 من عناصر مليشيات الحوثي الإنقلابية وأصيب 6 أخرين في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني في تعز .

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية " سبأ " عن مصدر في قيادة محور تعز العسكري قوله إن القائد الميداني في صفوف المليشيات الإنقلابية المدعو أحمد عبدالرحمن الموهبي لقى مصرعه و3 من مرافقيه واصيب اثنان آخران، جراء استهدافهم بمدفعية الجيش الوطني في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي غربي المدينة.



كما استهدفت مدفعية الجيش تجمعات للمليشيات في منطقة القحيفة بجبهة مقبنة، نتج عنها مصرع 6 عناصر من الحوثي و جرح 4 آخرين غربي تعز . وأضاف المصدر أن 3 من عناصر المليشيات قتلوا وتم إعطاب طقم عسكري بنيران الجيش الوطني، في محيط القصر الجمهوري و معسكر التشريفات، شرقي المدينة.





ع ذ



بنا 1146 جمت 19/01/2018





عدد القراءات : 107 اخر تحديث : 2018/01/19 - 50 : 02 PM