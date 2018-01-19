الإعلان عن أسماء العلماء والباحثين من خمسة بلدان الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2018 الرياض في 19 يناير/ بنا / اختير خمسة باحثين وعلماء من ماليزيا والأردن وتونس والولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتلقي جائزة الملك فيصل لعام 2018 في دورتها الأربعين، تكريماً لمساهماتهم المتميزة في خدمة البشرية. وتكرّم هذه الجائزة الانجازات الاستثنائية ضمن خمس فئات هي: خدمة الإسلام، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية والأدب، والطب، والعلوم.



وقد منحت الجائزة للدكتور إرواندي جاسوير (اندونيسي الجنسية)، نائب عميد المعهد الدولي لبحوث الحلال والتدريب وأمين مجلس الأساتذة في الجامعة الإسلامية الدولية في ماليزيا ضمن فئة "خدمة الإسلام" بفضل إسهامه في تأسيس ’علم الحلال‘ في مجال الأغذية والسلع الاستهلاكية الحلال.



أما جائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية لهذا العام، فمُنحت الجائزة للدكتور بشّار عوّاد، الأردني الجنسية) أستاذ الحديث في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، الأردن، وذلك تقديراً لمجمل أعماله بشأن موضوع ’إصدارات نقدية لنصوص تاريخية وسير ذاتية لشخصيات إسلامية بارزة‘.



وفاز الدكتور شكري المبخوت (تونسي الجنسية)، الأستاذ في جامعة منوبة في تونس، بجائزة الملك فيصل للغة العربية والأدب، بفضل معالجته ’دراسات تتناول السيرة الذاتية في الأدب العربي‘.



وفاز الأستاذ جيمس بيه. أليسون (أمريكي الجنسية)، رئيس قسم المناعة في مركز "فيفيان إل سميث" ، الولايات المتحدة الأمريكية بجائزة الملك فيصل للطب لعام 2018 بفضل اكتشافاته الهامة في مجال العلاج المناعي للسرطان.



ومنحت جائزة الملك فيصل للعلوم للدكتور السير جون بول (بريطاني الجنسية)، وهو أستاذ سيدلين للفلسفة الطبيعية في جامعة أوكسفورد بفضل إسهاماته البارزة في مجال الرياضيات. ونال الدكتور بول التكريم بفضل عمله في مجال المعادلات التفاضلية الجزئية غير الخطية، وحساب التغاير، والأنظمة الديناميكية.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1131 جمت 19/01/2018





عدد القراءات : 76 اخر تحديث : 2018/01/19 - 47 : 02 PM