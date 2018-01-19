صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين يتفقد عددا من وحدات قوة دفاع البحرين المنامة في 19 يناير/ بنا / تفقد صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح امس الخميس، خلال زيارة تفقدية إلى عدد من وحدات قوة دفاع البحرين واستمع معاليه إلى إيجازاً عن مراحل التطوير التي تشهدها تلك الوحدات، كما اطلع معاليه على مراحل سير العمل فيها، وأشاد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بخطط التطوير والتحديث التي يتم تنفيذها لمواكبة المهام والمتطلبات العسكرية المسندة إليها، معرباً معاليه عن تقديره لمستوى التأهب القتالي والإداري في هذه الوحدات.

وأثنى صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين على الرعاية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى أيده الله لكل ما من شأنه رفع كفاءة وقدرات مختلف أسلحتها ووحداتها للوصول بها إلى أقصى درجات الجاهزية، مثمناً معاليه دور قوة دفاع البحرين في مسيرة البناء والعطاء والتطور والنماء في ظل الرعاية الملكية السامية، معرباً معاليه عن شكره وتقديره لجميع منتسبي قوة الدفاع لقيامهم بمسؤولياتهم الوطنية متسلحين بالولاء والإيمان والعلم والرغبة الصادقة في البذل والعطاء.

وأكد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إن قوة الدفاع بما تمتلكه اليوم من إمكانيات بشرية بفضل عطاء وإخلاص رجالها من الضباط وضباط الصف والأفراد، الذين اثبتوا دائماً على مدى كفاءتهم وبراعتهم في مختلف التخصصات العسكرية والعلمية، وكانوا دائماً عند مستوى المسئولية التي أُنيطت بهم، وهم كما نعهدهم دائماً خير من يقوم بهذا الواجب، حيث نذروا أنفسهم فداءً للوطن فهم الحصن المنيع لتوفير الأمن والطمأنينة لأبناء الوطن، فلهم منا كل التقدير والاعتزاز.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 0823 جمت 19/01/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/01/19 - 33 : 11 AM