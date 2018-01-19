وزير التربية يتسلم نسخًا من تسجيلات الوزارة للطلبة الموهوبين في تلاوة القرآن الكريم المنامة في 19 يناير/ بنا / تسلّم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم نسخًا من المجموعة الثانية من التسجيلات الصوتية التي أصدرتها الوزارة ممثلةً بمركز رعاية الطلبة الموهوبين لعدد من المواهب الطلابية في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، قدمتها الدكتورة بدور بوحجي رئيسة مجموعة المواهب الأكاديمية بالمركز.

وأكد الوزير أن الخطوة التي بدأتها الوزارة في العام 2008 بإصدار تسجيلات صوتية لهذه النخبة المتميزة من الطلبة من جميع المراحل الدراسية، تأتي في سياق العديد من الاجراءات الرامية إلى تشجيع المواهب الطلابية في مجال حفظ وتلاوة كتاب الله، وصقلها وتطويرها عبر البرامج المتخصصة في مركز رعاية الطلبة الموهوبين.



هذا ويستعد مركز الموهوبين في الفترة القريبة المقبلة لإصدار المجموعة الثالثة من هذه الإصدارات الصوتية، في إطار مشروع (اقرأ وارتق) الموجه للمواهب الطلابية المتميزة في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، والذي يهدف إلى تنمية قدراتهم في هذا المجال بإشراف نخبة من المتخصصين من ذوي الخبرة، بما يسهم في تحقيقهم إنجازات مشرّفة في المشاركات المحلية والدولية ذات الصلة.



ع إ ح/ع ذ



بنا 0823 جمت 19/01/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/01/19 - 31 : 11 AM