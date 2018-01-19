وزير شئون الكهرباء والماء يطلع على مشاريع الطاقة الشمسية في مجمع "محمد بن راشد للطاقة الشمسية" دبي في 19 يناير/ بنا / على هامش مشاركته في فعاليات ابوظبي للاستدامة لعام 2018 قام الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بزيارة إلى مجمع "الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، والذي يعتبر من أهم المراكز المتخصصة بالطاقة الشمسية بالخليج العربي وتم تطويره على مدى 3 سنوات ابتداء من المرحلة الأولى بطاقة قدرها 13 ميجاوات، ومن ثم المرحلة الثانية بطاقة قدرها 800 ميجاوات وبكلفة تقديرية 2.99 سنت لكل كيلووات ساعة (11 فلساً لكل كيلووات ساعة).

وكان في استقبال الوزير ميرزا لدى وصوله السيد سعيد بن محمد الطاير الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي والدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة الاماراتية وعدد من كبار المسؤولين، حيث قدم الطاير عرضاً تفصيلياً حول استراتيجية حكومة دبي المتكاملة للطاقة 2030، وكذلك الاستراتيجية طويلة الأجل لغاية عام 2050 والتي ترتكز على تنويع مصادر الطاقة وتتضمن استراتيجية الطاقة الخضراء.

كما تم خلال الزيارة الاطلاع على أهم الأبحاث والنماذج لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية حيث تعمل محطة تحلية المياه بطاقة قدرها 12 الف جالون في اليوم على مدار الساعة ولها القدرة على تخزين الطاقة لعملها خلال الليل لضمان استمراريتها.

هذا وقد قام وزير شئون الكهرباء والماء بالتعريف عن خطط مملكة البحرين في مجال الطاقة المستدامة وعن الأهداف الوطنية خلال الفترة المقبلة والانجازات التي تحققت من قبل هيئة الكهرباء والماء ووحدة الطاقة المستدامة، مشيداً بتجربة هيئة كهرباء وماء دبي في مجال الطاقة الشمسية، معرباً عن رغبته في تبادل الأفكار والاستفادة من تجارب الأخرين.

وفي ختام الزيارة تقدم الوزير ميرزا بالشكر الجزيل الى الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء وماء دبي والمسؤولين على حسن الاستقبال والترحيب، موكداً على عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين وعلى أهمية التعاون المشترك المتبادل للأفكار والمشاريع بمجال الطاقة الشمسية.

من جانبه تقدم السيد سعيد بن محمد الطاير بالشكر للوزير على هذه الزيارة المهمة لهذا القطاع الحيوي، مبدياً استعداده لتبادل الافكار والتجارب مع مملكة البحرين في هذا المجال، مؤكداً سعيه الى مزيد من تعزيز العلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين وأهمية المشاريع المشتركة في هذا المجال.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 0822 جمت 19/01/2018





عدد القراءات : 104 اخر تحديث : 2018/01/19 - 27 : 11 AM