مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 19 يناير / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة في البحرين صباح اليوم الجمعة بأهم الاخبار والموضوعات على الصعيد المحلي وعلى الساحتين العربية والدولية.

وفيما يلي ابرز العناوين :



/ الملك المفدى يهنئ مدرسة البيان بجائزة زايد لطاقة المستقبل

/ ولي العهد يوجه إلى سرعة الانتهاء من تعويض المتضررين من حريق خط النفط

/ باشرت اجراءات قانونية .. (حماية المستهلك) تحذر المتلاعبين بالأسعار

/ الأميرة سبيكة تفتتح معرض «الفن في حضارة بلاد المسلمين» .. سموها تنوه بأهمية الاحتفال بالمحرق عاصمة للثقافة الاسلامية في ابراز دور المملكة

/ ناصر بن حمد لدى زيارته «مدرسة بيان البحرين»: المدرسة مثال يحتذى به في دعم ابتكارات الطلاب و الطالبات

/ المفتاح يكرم حفظة القرآن والمراكز الفائزة في التقييم السنوي

/ شارك في جلسة حول التحول بالطاقة المتجددة في ابوظبي .. ميرزا: بناء محطة طاقة شمسية في البحرين بسعة 100 ميغاوات

/ جامعة البحرين: نتائج الفصل الدراسي الاول الاحد القادم

/ دعت الحكومة لتقديم مرئياتها .. اللجنة الفنية: اعادة تقييم الدعم الحكومي و الفئات المستحقة له

/ رصد كافة تطورات وضع المرأة في المملكة .. الانصاري: البحرين ملتزمة بتقديم التقرير الوطني لـ (السيداو) في وقته المحدد

/ اعتبرت اعتراض طائرتها تصعيداً غير مبرر .. الامارات تبلغ مجلس الامن بشأن الارهاب القطري

/ الرئيس العراقي: ندعم جهود محاربة الارهاب وتعزيز التعاون مع البحرين

/ طيران الامارات تشتري 36 طائرة إير باص بقيمة 16 مليار دولار

/ مؤتمر (نصرة القدس) يدعو لتحرك سريع لوقف تنفيذ قرار نقل السفارة الامريكية

/ تيلرسون: الجيش الامريكي باق بسوريا لمواجهة داعش وإيران و الاسد

/ قوات الاحتلال تقتل فلسطينيا بذريعة ضلوعه في مقتل حاخام بالضفة

/ السيسي يعرب لرئيس الوزراء الاثيوبي عن قلقه من تعطل الدراسات الفنية لسد النهضة





م.ا.ب/ع ذ



بنا 0656 جمت 19/01/2018





عدد القراءات : 143 اخر تحديث : 2018/01/19 - 01 : 10 AM