مطالعات الصحف في البحرين

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2018/01/19 - 44 : 09 AM
المنامة في 19 يناير / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة في البحرين صباح اليوم الجمعة بأهم الاخبار والموضوعات على الصعيد المحلي وعلى الساحتين العربية والدولية.
وفيما يلي ابرز العناوين :
/ الملك المفدى يهنئ مدرسة البيان بجائزة زايد لطاقة المستقبل
/ ولي العهد يوجه إلى سرعة الانتهاء من تعويض المتضررين من حريق خط النفط
/ باشرت اجراءات قانونية .. (حماية المستهلك) تحذر المتلاعبين بالأسعار
/ الأميرة سبيكة تفتتح معرض «الفن في حضارة بلاد المسلمين» .. سموها تنوه بأهمية الاحتفال بالمحرق عاصمة للثقافة الاسلامية في ابراز دور المملكة
/ ناصر بن حمد لدى زيارته «مدرسة بيان البحرين»: المدرسة مثال يحتذى به في دعم ابتكارات الطلاب و الطالبات
/ المفتاح يكرم حفظة القرآن والمراكز الفائزة في التقييم السنوي
/ شارك في جلسة حول التحول بالطاقة المتجددة في ابوظبي .. ميرزا: بناء محطة طاقة شمسية في البحرين بسعة 100 ميغاوات
/ جامعة البحرين: نتائج الفصل الدراسي الاول الاحد القادم
/ دعت الحكومة لتقديم مرئياتها .. اللجنة الفنية: اعادة تقييم الدعم الحكومي و الفئات المستحقة له
/ رصد كافة تطورات وضع المرأة في المملكة .. الانصاري: البحرين ملتزمة بتقديم التقرير الوطني لـ (السيداو) في وقته المحدد
/ اعتبرت اعتراض طائرتها تصعيداً غير مبرر .. الامارات تبلغ مجلس الامن بشأن الارهاب القطري
/ الرئيس العراقي: ندعم جهود محاربة الارهاب وتعزيز التعاون مع البحرين
/ طيران الامارات تشتري 36 طائرة إير باص بقيمة 16 مليار دولار
/ مؤتمر (نصرة القدس) يدعو لتحرك سريع لوقف تنفيذ قرار نقل السفارة الامريكية
/ تيلرسون: الجيش الامريكي باق بسوريا لمواجهة داعش وإيران و الاسد
/ قوات الاحتلال تقتل فلسطينيا بذريعة ضلوعه في مقتل حاخام بالضفة
/ السيسي يعرب لرئيس الوزراء الاثيوبي عن قلقه من تعطل الدراسات الفنية لسد النهضة
م.ا.ب/ع ذ
بنا 0656 جمت 19/01/2018
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اخر تحديث : 2018/01/19 - 01 : 10 AM