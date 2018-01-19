الطقس في البحرين: دافئ مع بعض السحب نهاراً وبارد نسبيا ليلاً المنامة في 19 يناير/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية في وزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الجمعة سيكون بمشيئة الله ضباب خفيف في بعض المناطق في البداية ويتحول إلى دافئ مع بعض السحب خلال النهار وبارد نسبيا خلال الليل.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد وتتحول إلى جنوبية بوجه عام من 12 إلى 17 عقدة في وقت لاحق، وتصل من 17 إلى 22 عقدة عند المساء.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة : العظمى 24 درجة مئوية .. والصغرى : 13 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 90 بالمئة والصغرى 25 بالمئة.

عدد القراءات : 158 اخر تحديث : 2018/01/19 - 14 : 09 AM