الجيش اليمني يحرر عدة مناطق بمحافظة الجوف وجبل حبش الإستراتيجي عدن في 18 يناير /بنا/ تواصل قوات الجيش اليمني إحراز تقدم ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وذلك في معارك مستمرة لليوم الثاني على التوالي بمديرية برط العنان بمحافظة الجوف، شمال شرقي اليمن.



وقال قائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل حنتف إن الجيش حرر مناطق عفي والقعيف والتمر إضافة الى جبل حبش الإستراتيجي المطل على عدة طرق أهمها طريق الجوف وصعدة والخط الدولي والطريق الرابط ما بين مديرية خب والشعف ومديرية برط العنان.



وأكد العميد حنتف وفقًا لموقع /26 سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش تواصل تقدمها لتحرير ما تبقى من المديرية وسط خسائر فادحة في صفوف الميلشيات الانقلابية وفرار جماعي لعناصرها.



س.ي



بنا 1841 جمت 18/01/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/01/18 - 47 : 09 PM