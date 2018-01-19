اسرائيل تعبر عن اسفها وندمها للحكومة الاردنية عن جريمة السفارة في عمان وقتلها لقاض عمان في 18 يناير/بنا/ قدّمت حكومة الاحتلال الاسرائيلية اليوم الخميس أسفها وندمها رسمياً عن حادثة السفارة الاسرائيلية في عمان التي اسفرت عن استشهاد اثنين من الاردنيين على يد ضابط اسرائيلي يعمل في السفارة وحادثة استشهاد القاضي رائد زعيتر.



وذكرت وكالة الانباء الاردنية ان الحكومة الاسرائيلية تعهّدت بتنفيذ ومتابعة الاجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السفارة الاسرائيلية وتعويض ذوي شهيدي السفارة الشاب محمد الجواودة والدكتور بشار الحمارنة وتعويض ذوي الشهيد القاضي زعيتر.



وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسميّ باسم الحكومة الاردنية الدكتور محمد المومني أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تلقّت مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الاسرائيلية عبّرت فيها عن أسف الحكومة الاسرائيلية وندمها الشديدين إزاء حادثة السفارة الاسرائيلية في عمّان التي وقعَت في يوليو من العام الماضي وأسفرت عن استشهاد مواطنين أردنيين اثنين وكذلك إزاء حادثة استشهاد القاضي الأردني زعيتر.



وقال المومني أن الحكومة الاسرائيلية تعهدت رسمياَ من خلال المذكرة بتنفيذ ومتابعة الاجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السفارة الاسرائيلية بعمّان مثلما تعهّدت بتقديم تعويضات لأهالي الشهداء الثلاثة.



وأشارت المذكرة إلى ما تضمنه ملف قضية حادثة السفارة الاسرائيلية الذي قدمته الحكومة الأردنية مؤكدة حرص الحكومة الاسرائيلية على استئناف التعاون مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحرصها الشديد على هذه العلاقة وسعيها إلى إنهاء وتسوية هذه الملفات.



واضاف المومني أن الحكومة ستتخذ الاجراءات المناسبة وفق المصالح الوطنية العليا في ضوء المذكرة الاسرائيلية لا سيما وأنها تضمنت الاستجابة لجميع الشروط التي وضعتها الحكومة عقب حادثة السفارة من أجل عودة السفير ومن ضمنها الاجراءات القانونية كافة موضحا أن الحكومة تواصلت مع أهالي الشهداء الثلاثة الذين أبدوا موافقتهم على قبول الأسف والتعويض.



س.ي



بنا 1830 جمت 18/01/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/01/18 - 32 : 09 PM