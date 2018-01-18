جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر من وزير العمل المنامة في 18 يناير/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر وامتنان من سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، فيما يلي نصها :-



حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين المفدى، حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



يشرفني أن ارفع لجلالتكم، رعاكم الله، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع منتسبي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أسمى آيات الشكر والامتنان على تفضلكم حفظكم الله بلقاء ابناءكم من كوادر الوزارة في قصر الصخير العامر، وما اسبغتموه من فيض رعايتكم الأبوية لأبنائكم الذين تشرفوا بالسلام على جلالتكم، والاستماع إلى كلمتكم السامية، وتوجيهاتكم السديدة التي تشكل نبراساً نستضيء به في مسار العمل الوطني في ظل قيادتكم الحكيمة.



إن كلمات الإشادة من لدن جلالتكم بما حققته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من إنجازات وطنية مشهودة على الصعيدين العمالي والاجتماعي تعد وساماً غالياً على صدور منتسبي الوزارة، وحافزاً لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.



ونود أن نؤكد في هذا المقام أن كل ما تم تحقيقه من إنجازات محلية ودولية، وما تم تطبيقه من حلول شاملة على مستوى سياسات وبرامج توفير العمل والرعاية والتنمية الاجتماعية، قد جاء نتاجاً للمشروع الإصلاحي الشامل لجلالتكم حفظكم الله، وثمرةً للاستنارة بتوجيهاتكم السديدة، التي رسمت لنا خارطة الطريق نحو التنمية والتطوير والابتكار، جاعلين رفعة الوطن وخدمة المواطن هدفاً لا نحيد عنه مهما بلغ حجم التحديات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.



إننا نعاهد جلالتكم بالمضي قدماً نحو تحقيق المزيد من الإنجازات تحت قيادتكم الحكيمة، وفي إطار التوجيهات والخطط المحكمة لحكومتكم الرشيدة، سواء من خلال برامج التوظيف والتأهيل وإبقاء معدلات البطالة في حدودها المنخفضة والآمنة، أو من خلال تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، والتعاون البناء مع شركائنا في الوطن، لنمضي معاً نحو مجتمع بحريني آمن ومتكافل، يرفل بالخير والنماء في ظلكم الوارف.



وفي الختام، ابتهل إلى الله العلي القدير أن يمن على جلالتكم، حفظكم الله، بموفور الصحة والعافية، وعلى مملكتنا الغالية قيادةً وشعباً بدوام التقدم والنماء، وأن تستمر البحرين، بإذنه تعالى، وبحكمتكم ورؤيتكم الثاقبة، في تقدمها بخطوات واثقة وعزيمة لا تلين نحو الغد المشرق والمستقبل الزاهر.



سائلين المولى، عز وجل، ان يوفقنا لما فيه الخير للجميع، وأن يحفظكم ويرعاكم ويقود على دروب الخير خطاكم .



جميل بن محمد علي حميدان

وزير العمل والتنمية الاجتماعية





ع.ر/م.ح.



بنا 1759 جمت 18/01/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/01/18 - 03 : 09 PM