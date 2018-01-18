الاحتلال الاسرائيلي يبدأ بناء جدار طويل تحت الأرض حول قطاع غزة تل ابيب في 18 يناير /بنا/ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى عن بدء بناء جدار تحت الأرض حول قطاع غزة بهدف محاولة وقف حفر الفلسطينيين للإنفاق المؤدية إلى إسرائيل.



وذكر مسؤول في جيش الاحتلال ان طول الجدار يبلغ 65 كيلومترا ويكلف 700 مليون دولار ومن المتوقع أن يكتمل بناؤه في غضون سنة أو اثنتين.



وقال إن الجدار - الذي لا يعرف عمقه - الذي من المنتظر أن يتم بناؤه تحت الأرض ويعلوه سور يجري بناؤه في الاراضي الإسرائيلية على بعد مئات الأمتار من الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.



ويتكون الجدار من الخرسانة المعززة بشبكة معدنية وتسمح أجهزة الاستشعار لسلطات الاحتلال باكتشاف ما إذا كان من يحفرون الأنفاق يقتربون من الحاجز.



ولم يكشف المسؤولون الإسرائيليون عن عمق الجدار.



س.ي



بنا 1726 جمت 18/01/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/01/18 - 29 : 08 PM