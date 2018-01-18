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الطقس المتوقع غداً في مملكة البحرين: معتدل
2018/01/18 - 18 : 08 PM
المنامة في 18 يناير / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين ليوم غد الجمعة سيكون بمشيئة الله معتدل ولكنه رطب في البداية مع فرصة لتشكل ضباب خفيف في بعض المناطق.

الرياح : جنوبية شرقية من 10 الى 15 عقدة وتصل من 15 الى 20 عقدة أحياناً عند المساء.

ارتفاع الموج : من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 الى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة : العظمى 24 درجة مئوية .. والصغرى : 12 درجة مئوية.


م.ح.

بنا 1707 جمت 18/01/2018


عدد القراءات : 118         اخر تحديث : 2018/01/18 - 18 : 08 PM
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