البنك المركزي اليمني يقرر تخفيض أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني عدن في 18 يناير/بنا/ اقر البنك المركزي اليمني اليوم تخفيض أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية تدريجياً على أن يتم ابتداءً من الأسبوع القادم إصدار نشرة رسمية تحدد أسعار الصرف.



ويأتي ذلك في إطار الخطوات التصحيحية المقرر اتخاذها من قِبل قيادة اليمن والبنك المركزي لضمان تصحيح المسار الاقتصادي وتعافي الاقتصاد الوطني وإنقاذ العملة المحلية من الانهيار وبناء مركز مالي قوي ومتين، بالاستفادة من الوديعة السعودية في الحسابات الخارجية للبنك المركزي.



واستحدث محافظ البنك المركزي إدارة للرقابة على الصرف بالبنك المركزي وإعادة تنظيم أعمال الصرافة وضوابطها بموجب القوانين والأنظمة النافذة.



وأكد ان هناك جملة من الإجراءات ضمن خطة التعافي الاقتصادي تشمل توفير المواد التي تشكل أهمية بالطلب على النقد الأجنبي، وإعادة بناء البنية التحتية مؤكدا أن الجميع أمام مسؤولية وطنية تستدعي تكاتف الجهود للمساهمة في إعادة تفعيل نظام الصرافة وضوابط مزاولة العمل المصرفي استناداً للقوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية اليمنية، بهدف إيجاد الحلول والمعالجات للمشكلات القائمة بشكل قانوني.







س.ي



بنا 1623 جمت 18/01/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/01/18 - 59 : 07 PM